Почему нет Wi-Fi? Депутат угодил в обычную больницу и решил требовать денег на медицину

Депутата городской думы Екатеринбурга Константина Киселева госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы № 40. Недавно он вернулся из Италии, где зафиксирована самая серьезная в Европе вспышка коронавируса. И, хотя первый анализ показал отрицательный результат, его решили госпитализировать – вчера Киселев пожаловался в соцсетях на повышение температуры. Сегодня его на машине скорой помощи увезли в медучреждение. Народный избранник удивился, в каких условиях лечат пациентов, и решил требовать больше денег на здравоохранение.

«К врачам, которые вели меня до скорой, претензий нет. Очень профессионально, с юмором, с соблюдением всех необходимых мер. Вот скорая слегка подкачала. Перчатки, простейшие маски, но нет одноразовых халатов. Но тоже без проблем. Привозят в инфекционку 40-й. У каждой палаты отдельный вход с улицы. Заходишь и попадаешь в «ванную комнату». Потом еще одна дверь, и ты в двухместной палате, но лежишь там один. На окнах решетки, что, очевидно, по регламентам. И на рамах нет ручек, так как разные пациенты бывают. Мне обещали принести для проветривания. Вторая дверь ведет в предбанник, в котором две раковины и шкаф. Точнее, встроенный шкафчик для еды. Сюда ее ставят и уходят. А я соответственно должен взять. Там же чайник с кипяченой водой. Пей, родной. За предбанник мне выхода нет. Врач или медсестра заходят, дверь закрывают, потом в палату. Я могу входить в предбанник, когда там тоже никого нет. Такие вот «трехкомнатные» апартаменты. Правда, без ремонта. Но это не вина больницы, а беда. Вина на администрации города, которая явно недофинансирует здравоохранение. Вина лично на Высокинском», – описал в фейсбуке свои впечатления от городской больницы депутат.

Он похвалил медперсонал – и врачей, и медсестер, но пожаловался на недостатки в комфорте. «Нет WI-FI. В хирургическом есть, а в инфекционку не провели. Обидно карантинникам. И опять убеждаюсь, что все верно требую денег на медицину. На борьбу с онкологией, на ремонты, на регистратуры, на оборудование. Не перечислить. И вновь начинает бесить администрация города, которая, помните, на 2020 год урезала финансирование на сотни миллионов», – написал Константин Киселев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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