В Первоуральске в разгар учебного года на ремонт закрыли школу, в которой полгода назад был капремонт

В Первоуральске в микрорайоне Шайтанка закрыли на ремонт школу № 11. Об этом сообщают «Городские вести» со ссылкой на читателей. По данным издания, родители возмущены тем, что в учреждении совсем недавно был капремонт.

«Школу № 11 (микрорайон Шайтанка) после капитального ремонта, проведенного летом 2019 года, посреди учебного года закрыли на ремонт. В настоящее время дети находятся на дистанционном обучении», – рассказал житель Первоуральска Сергей «Городским вестям».

В пресс-службе администрации ГО Первоуральска «Новому Дню» сообщили, что дистанционно дети обучаются со 2 марта. Агентству также подтвердили, что летом 2019 года в МБОУ СОШ № 11 был капремонт, в рамках которого выполнили работы по ремонту кровли, фасада, уличного ограждения, замене оконных блоков, системы наружного освещения и благоустройству пожарного резервуара. Для этого из первоуральской казны было выделено 8 млн 740 тыс. рублей. Капремонт завершили до начала этого года.

«Перед началом учебного года образовательное учреждение прошло обязательную приемку. В состав комиссии вошли представители управлений образования и Роспотребнадзора, сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции. На сегодняшний день у образовательного учреждения есть предписания, которые необходимо устранить в 2020 году. При этом предписания не предполагают запрета деятельности школы», – дополнили в пресс-службе администрации Первоуральска. В мэрии не смогли оперативно сообщить, о каких именно предписаниях идет речь, и в какие сроки они были выданы.

Сейчас в здании школ № 11 проводятся внутренние ремонтные работы, часть из которых запланирована на каникулярное время. Школа начнет работать в обычном режиме с 10 марта 2020 года.

Первоуральск, Владислав Тринько

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