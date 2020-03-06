Мокрый снег и сильный ветер – спасатели объявили штормовое предупреждение

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение на субботу, 7 марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главка, по данным синоптиков, завтра в Свердловской области ожидается мокрый снег, усиление ветра до 23 м/с.

Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности:

– ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

– воздержаться от туристических походов в лес и выхода на воду;

– если сильный ветер застал вас на улице, укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;

– не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

– не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

– убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

– собственникам частных домовладений и дачных участков, следует обратить внимание на надежность крепления тепличных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра;

– автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. В сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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