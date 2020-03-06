«Автомобилист» проиграл второй овертайм подряд «Сибири» и уступает в серии 0:3

«Автомобилист» проиграл третий матч подряд «Сибири» и остается в шаге от вылета из плей-офф КХЛ. Выездная игра в Новосибирске завершилась в овертайме, хозяева одержали победу над екатеринбуржцами со счетом 4:3.

По ходу встречи «Автомобилист» трижды уступал в счете и догонял «Сибирь». В составе екатеринбуржцев шайбы забросили Максим Березин, Питер Холланд и Джефф Плэтт, причем последний сравнял счет за четыре минуты до конца основного времени матча, когда «Автомобилист» играл в меньшинстве. У «Сибири» хет-трик оформил Юусо Пуустинен, а решающую шайбу на 10-й минуте овертайма забил Никита Шашков.

Новосибирцы повели в серии 3:0. Раунд плей-офф длится до четырех побед. Четвертая игра между «Сибирью» и «Автомобилистом» состоится 8 марта также в Новосибирске.

Екатеринбург, Новосибирск, Валентина Ярославцева

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