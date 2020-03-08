Полицейские спасли 17-летнююю девушку, которую насиловали двое граждан Кыргызстана

В Екатеринбурге полицейские задержали двух граждан Киргизии, которые изнасиловали 17-летнюю девушку. Об этом сообщает сообщество «Лампа» в соцети «ВКонтакте». По данным паблика, инцидент произошел в четверг, 5 марта.

Полицейские ППС патрулировали улицу и увидели автомобиль. Правоохранителям показалось странным, что окна были полностью запотевшими, что стало поводом для проверки, описывает историю сообщество. Из автомобиля к полицейским вырвалась 17-летняя девушка, которая рассказала, что двое незнакомых посадили ее в машину и изнасиловали. «Полицейские задержали двух граждан Кыргызстана. Делом занимаются следователи», – пишет «Лампа» без ссылки на источник.

В следственном комитете по Свердловской области «Новому Дню» не смогли оперативно подтвердить информацию.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 08.03.20

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