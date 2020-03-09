Из окна «Новой больницы» выпал и погиб пациент

Сегодня утром из окна «Новой больницы» в Екатеринбурге на улице Заводской упал и погиб человек. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, погибший – совершеннолетний мужчина. Следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, это – не криминал. «Не исключен несчастный случай», – прокомментировали в СК. В «Новой Больнице» сотрудника, ответственного за общение с прессой, не нашлось, а остальные комментировать инцидент отказались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 08.03.20

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