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Понедельник, 9 марта 2020, 12:56 мск

Новости Екатеринбург

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Из окна «Новой больницы» выпал и погиб пациент

Сегодня утром из окна «Новой больницы» в Екатеринбурге на улице Заводской упал и погиб человек. Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР, погибший – совершеннолетний мужчина. Следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, это – не криминал. «Не исключен несчастный случай», – прокомментировали в СК. В «Новой Больнице» сотрудника, ответственного за общение с прессой, не нашлось, а остальные комментировать инцидент отказались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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