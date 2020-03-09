В Ирбите полиция разыскивает таксиста, пропавшего 8 марта (ФОТО)

Полиция разыскивает Дмитрия Радионова, 1974 года рождения, который 7 марта в 18:00 уехал из дома по улице Ирбитская в городе Ирбите на автомобиле ВАЗ-21150 и не вернулся. Об этом сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в ночь с 8 на 9 марта тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции города Ирбита от гражданской супруги мужчины. С ее слов, 7 марта в 18:00 Дмитрий Радионов отправился из дома на работу, но на базе такси, где он работает, так и не появился. В тот вечер он уехал на автомашине «ВАЗ -21150», черного цвета, госномер А 674 КЕ/196. «По словам сожительницы, никаких конфликтных ситуаций накануне пропажи у них не возникало. Из особых примет – у пропавшего на левой руке отсутствует большой палец. К поискам Дмитрия после поступления заявления была сразу подключена следственно-оперативная группа территориального ОВД, ориентированы наряды полиции, автомобиль объявлен в розыск»», – сказал полковник Горелых.

Приметы пропавшего: мужчина худощавого телосложения, рост около 178 см, волосы русые, короткие. В момент выхода из дома был одет в чёрные брюки, чёрные ботинки, тёмно-синюю куртку с надписью «Коламбия», шарф в чёрно-белую клетку. При себе имел сотовый телефон. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Родионова либо его автомашины, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России «Ирбитский» по телефонам: 8(34355)62527 и 02 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61.

Ирбит, Евгения Вирачева

Ирбит. Другие новости 09.03.20

Из окна «Новой больницы» выпал и погиб пациент. / ВОЗ: Коронавирус не исчезнет к лету. / Ломбардию закрыли из-за коронавируса – карантин может продлиться до конца апреля. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»