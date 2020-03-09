«Авто» обыграл «Белых медведей» в первом матче плей-офф

Молодежная хоккейная команда «Авто» выиграла первый матч плей-офф. Соперником екатеринбуржцев стали «Белые медведи» из Челябинска. Встреча, которая прошла сегодня в КРК «Уралец», закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, причём первые два периода гостям не удавалось распечатать ворота «Авто».

В двух двадцатиминутках шайбы забрасывали только игроки екатеринбургской команды – отличились Лоза, Сибиряков и Захаров. В третьем периоде «Белым медведям» удалось отыграть две шайбы, но в итоге «Авто» закрепил преимущество четвёртым голом.

Следующая встреча пройдёт завтра, 10 марта, перед матчем «Автомобилиста» и «Сибири», затем команды поедут играть в Челябинск.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.20

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