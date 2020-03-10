Макеты 50 самых красивых зданий Екатеринбурга напечатают на 3D-принтере

Мобильный инклюзивный музей сборно-разборных макетов архитектурных памятников Екатеринбурга вскоре появится в рамках проекта «Город-конструктор».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, на 3D-принтере будут изготовлены макеты 50 самых значимых архитектурных памятников Екатеринбурга и его окрестностей. Каждый макет будет представлять из себя объемно-планировочную композицию, которая точно повторит оригинальное сооружение и ее можно будет собрать-разобрать, тактильно изучить. Аудио- и тифлокомментарии к каждому макету сделают их доступными для людей с нарушениями зрения.

Проект «Город-конструктор» будет содействовать повышению уровня доступности культурно-просветительских объектов городской инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан, проживающих в отдаленных территориях, через проведение выездных культурно-просветительских интерактивных занятий.

На сегодняшний день макеты зданий и сооружений можно увидеть в музее миниатюрных мировых достопримечательностей «Минимундус» (Австрия), музее макетов «Замки мира» (Словения), музее-макете Санкт-Петербурга и пригородов XVIII века «Петровская акватория», музее «Гранд-макет Россия». Но ни в одном из музеев мира макеты нельзя потрогать, а уж тем более собрать и разобрать. Проект поддержан Фондом президентских грантов и призван содействовать привлечению внимания широкой общественности к истории Екатеринбурга и Свердловской области в преддверии 300-летия столицы Урала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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