В Екатеринбурге потеплеет до +10

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается потепление, сообщает Гидрометцентр России. По информации метеорологов, уже в среду днем воздух прогреется до +8 градусов, а в четверг ожидается до +10.

В пятницу, субботу и воскресенье будет чуть прохладнее – до +5…+6 градусов днем, ожидаются небольшие осадки. Дожди закончатся к понедельнику, будет ясно, но морозно – до -1 градуса днем.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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