В Екатеринбурге пропала девочка-подросток (ФОТО)

В Екатеринбурге ищут Викторию Липину 2006 года рождения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД города, 6 марта около 10:00 девочка ушла из дома по адресу: ул. Ильича, 6, и до сих пор не вернулась.

На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Правоохранители проверяют развлекательные и торговые учреждения и другие общественные места.

Приметы Виктории: среднее телосложение, рост 160 см, на щиколотке правой ноги – татуировка. На момент ухода была одета в темно-синюю куртку (парку), розовую шапку, черные джинсы, черные замшевые ботинки, при себе имела черный рюкзак.

Всех, у кого есть информация о местонахождении девочки, просят сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-15 или 02.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

В Екатеринбурге потеплеет до +10. / Макеты 50 самых красивых зданий Екатеринбурга напечатают на 3D-принтере. / В Ночь музыки на улице Вайнера выступит диско-звезда 80-х (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»