На 8 Марта женщины получили в подарок смартфоны и фитнес-браслеты

Салоны сотовой связи подвели итоги продаж в канун 23 Февраля и 8 Марта. Оказалось, что женщинам чаще покупали в подарок смартфоны и фитнес-браслеты, а мужчинам кроме телефонов – смарт-часы, видеорегистраторы и наушники.

В целом, по данным аналитиков «Мегафона», спрос на технику в преддверии праздников увеличился на 50-70%. Интересно, что мужчины покупали подарки в последний момент – пик пришелся на 8 марта. А женщины готовились к празднику заранее: за несколько дней до 23 февраля посетителей было больше, чем в праздничный день.

«Смартфоны стали самым популярным подарком. Спрос на них увеличился на треть. Второй по популярности гаджет – фитнес-браслет, женщины получали их в подарок в три раза чаще, чем мужчины. Популярный подарок для девочек – детские часы», – рассказали в пресс-службе компании «Мегафон».

Для мужчин смартфон тоже был частым подарком, спрос на них накануне 23 Февраля вырос на 37%. Второй по популярности гаджет – умные часы, продажи увеличились на 50%. Также популярны видеорегистраторы и моноподы. Наушники, гарнитуры и карты памяти дарили всем одинаково. Дамы также получали аксессуары для смартфонов, а защитники Отечества – защитные стекла.

Самыми популярными моделями смартфонов накануне 8 Марта стали Apple iPhone XR, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 7A, Apple Airpods. Из смарт-браслетов – в топе Honor Band 5. Мужчины же получили в подарок Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi 8, Samsung Galaxy A30s.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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