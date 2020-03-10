Сотрудник ДПС получил 30 тысяч взятки от водителя за то, что не составил на него протокол

В Екатеринбурге под суд пойдет 29-летний сотрудник ДПС. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, утром 1 марта инспектор остановил одного из водителей за административное правонарушение. За то, чтобы не составлять протокол об администравтивном правонарушении, сотрудник ДПС попросил взятку с нарушителя в 30 тысяч рублей. Поздним вечером 4 марта при получении этих денег от водителя инспектор и был задержан.

По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Екатеринбург, Елена Васильева

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