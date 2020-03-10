Паника заканчивается, но нефть дорожать не будет: прогнозы экспертов о курсе рубля и росте цен

Торги на Московской бирже во вторник, 10 марта, начались с резкого падения рубля после обвала цен на нефть и вчерашнего шторма на мировых фондовых рынках. Эксперты ждут, что паника скоро закончится, но быстрого восстановления рубля не будет. Стоит готовиться к росту цен на все.

Директор Института экономики УрО РАН доктор экономических наук Юлия Лаврикова отметила разницу между самым негативным и самым позитивным прогнозом цены на нефть – от 20 долларов за баррель до уровня прошлой недели. «Мы рассматриваем несколько циклов, один долговременный и не зависит от коронавируса, колебаний нефти и т.д. – он продлится до 27 года, после начнется улучшение. Если смотреть на краткосрочные циклы, то здесь большое влияние коронавируса, отсутствия сделки ОПЕК. Как долго продлится падение цен на нефть предсказать сложно, думаю, резкого падения уже не будет, а продлится около полугода. Спасти цены на нефть могут излечение от коронавируса – хотя в Италии рост заболеваемости, но в Китае уже становится легче – и сделка в рамках ОПЕК. Если Россия согласится на некоторое снижение добычи, то рынок стабилизируется. Самый худший прогноз – до 20 долларов за баррель, надо понимать, что самый худший вариант всегда прорабатывается, но не всегда наступает. Лучший – если цены откатятся до того уровня, который был три дня назад. И рубль тогда укрепится до тех же значений. Это позитивный вариант, хотя позитивного в нем не очень много, конечно», – прокомментировала эксперт УРО РАН.

По мнению независимого финансового аналитика Константина Селянина, рубль закрепится в диапазоне 70-75 за доллар и 80-85 за евро. «Не вижу аргументов, что нефть вернется на круги своя, скорее всего, вокруг 40 долларов за баррель будет балансировать. Вряд ли мы двинемся в сторону укрепления рубля, возможно дальнейшее снижение валютных котировок, но вряд ли выйдет за 75 рублей за доллар. На полках и кошельках ситуация обязательно скажется, как и любая девальвация. Да, наверное, рост цен не будет столь стремительным и негативным, как в 2008-м. Но к лету обязательно ощутим 10-процентный, а то и 15-процентный рост на все импортные товары. А импорт есть и в технически сложных товарах, и в продуктах питания. Все товары будут дорожать, инфляция усилится и будет выше 3-4 %, к которой мы начали привыкать», – прокомментировал Селянин. Он посоветовал тем, кто планировал покупку техники, гаджетов, не затягивать – цены поднимутся, а товаров может стать меньше, в том числе, из-за ситуации в Китае.

Как считает финансовый аналитик Виталий Калугин, сегодня был пик паники, дальше сильного падения рубля не будет. «Скорее всего, доллар будет по 72-73 рубля, выше 75 вообще не вижу. И нефть ниже тоже не пойдет. На потребительском рынке все отразится месяца через три и не резко, но не стоит ждать, что если рубль на 7 процентов упал, то и подорожает все на 7 процентов, такого не будет. Бензин тоже быстро расти не начнет – он растет в основном из-за налогов, повышенные акцизы и падающая цена на нефть, думаю, наоборот, чуть сдержат. Я бы не советовал никому сейчас бежать в обменники. точнее, так: если вы ждете доллар по 90, то можно покупать, но если вы такого не ждете, а через некоторое время доллар будет по 67-69, то у вас просто на руках будут дорогие доллары», – прокомментировал аналитик.

Банкиры также не видят повода для паники. «Речь не идёт о девальвации, сопоставимой или даже похожей на 2014 год – тогда в экономике были значительные дисбалансы, связанные с политикой фиксированного курса, сейчас рубль просто перешёл на значения, более соответствующие новым мировым ценам на нефть», – считает руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-Банка» Наталья Орлова. По ее оценке, рынок успокоится, в том числе, благодаря мерам ЦБ – отказу от покупки валюты и решению о продажах из средств ФНБ.

Директор дивизиона «Екатеринбург» УБРиР Олег Попков отметил, что повод для резких изменений на мировых фондовых рынках назревал давно – сказывалась торговая война США и Китая, затем коронавирус, наконец, выход России из сделки ОПЕК+. «В настоящее время скупать валюту – все равно что «махать кулаками после драки». Если у вас нет в этом особой необходимости – вы не планируете в ближайшее время зарубежную поездку или крупные траты в иностранной валюте, то логичнее будет подождать выравнивания ситуации и не поддаваться всеобщему ажиотажу», – прокомментировал Олег Попков.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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