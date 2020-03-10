За администрацией Ленинского района обнаружилось болото (ФОТО)

На улице 8 Марта между домами № 16 и 18 обнаружилось болото. Фотографии затопленной грязью и покрытой льдом улицы прислала в редакцию «Нового Дня» читательница Алена. По словам екатеринбурженки, состояние этого проезда неизменно плохое – здесь редко убирают снег и наледь, еще реже вывозят. Примечательно, что по адресу 8 Марта, 18, находится администрация Ленинского района. Его возглавляет Дмитрий Ноженко, бывший министр экономики Свердловской области.

Напомним, в конце февраля глава Екатеринбурга Александр Высокинский после объезда города устроил подчиненным показательную порку – и уволил главу Октябрьского района Романа Рудометова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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