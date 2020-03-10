«Весна покажет, кто где… плохо работал!»: мэр снова объехал город в поисках грязи (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский и спикер гордумы Игорь Володин в сопровождении нескольких десятков журналистов объехали несколько районов города, чтобы оценить качество уборки улиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разглядывая грязь на улице Бакинских Комиссаров, Александр Высокинский сказал: «Вот чо это? Этого быть не должно. Весна всегда покажет, кто где… плохо работал. Где ваш начальник ДЭУ? А, вон он, подойти боится». В то же время мэр заявил, что никого увольнять сегодня не будет. «Вы все ждёте от меня кадровое шоу. Но моя задача в другом: дать всем сотрудникам администрации проявить себя».

По словам градоначальника, в этом году весенняя уборка начнется почти на месяц раньше, чем в прежние годы, из-за относительно теплой погоды. Кроме того, впервые на все дороги города выйдет моющая коммунальная техника, оснащенная дополнительной третьей щеткой, которая крепится сбоку и позволяет мыть прилегающий к проезжей части край тротуара. В то же время он заметил, что проблемы есть: в этом году в городском бюджете не хватило денег на вывоз снега с улиц третьей и четвертой категорий. В ближайшее время вопрос о дополнительном финансировании этого направления будет поднят на заседании гордумы.

Лидером по качеству уборки Александр Высокинский назвал Верх-Исетский район, Чкаловский – середнячком, а с Орджоникидзевским еще предстоит работать. «Но с вывозом снега они справились», – подчеркнул мэр.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

За администрацией Ленинского района обнаружилось болото (ФОТО). / Паника заканчивается, но нефть дорожать не будет: прогнозы экспертов о курсе рубля и росте цен. / Сотрудник ДПС получил 30 тысяч взятки от водителя за то, что не составил на него протокол. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»