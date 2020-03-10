Депутаты ЕГД соберутся на внеочередное заседание из-за закона Путина

В четверг, 12 марта, городская дума Екатеринбурга соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить официальное обращение в заксобрание и правительство Свердловской области. Речь идет о предложении присвоить Екатеринбургу почетное звание «Город трудовой доблести». Напомним, соответствующий федеральный закон вступил в силу с 1 марта 2020 года.

«Мы решили не затягивать этот процесс и сразу принять обращение к областным органам власти от имени городской думы. Администрация Екатеринбурга также подготовит второй пакет документов, где будут коллективные обращения от жителей города», – рассказал об инициативе спикер ЕГД Игорь Володин.

В документах сообщается, что в думу поступило 1 149 обращений от горожан, общественных организаций, образовательных учреждений, промышленных предприятий города.

«Поддерживая инициативу горожан, учитывая, что вопрос приобретает широкий общественный резонанс, Екатеринбургская городская дума полагает, что наш город по праву заслуживает присвоения почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», – говорится в обращении депутатов.

Напомним, что наряду с Екатеринбургом на звание «Города трудовой доблести» также претендуют Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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