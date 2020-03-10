«Автомобилист» вылетел из плей-офф, проиграв пятый матч «Сибири» (ФОТО)

Екатеринбургский «Автомобилист» закончил выступление в сезоне КХЛ. Сегодня команда Андрея Мартемьянова проиграла пятый матч «Сибири», уступив в серии первого раунда плей-офф со общим счетом 1:4.

Решающая встреча команд проходила в Екатеринбурге. Это была третья домашняя игра «Автомобилиста» в текущем плей-офф, которая снова закончилась неудачей. «Сибирь» забила первый гол на 16-й минуте усилиями Дмитрия Саюстова, а в начале второго периода Евгений Чесалин увеличил отрыв гостей до 2:0. «Автомобилист» взорвался только в заключительном периоде, устроив навал на ворота Харри Сятери. Это принесло результат – в большинстве Павел Дацюк сумел пробить настырного финского вратаря. Но эта шайба уральцев стала единственной за весь матч.

За оставшиеся 20 минут екатеринбуржцы не смогли спасти игру и всю серию. После финальной сирены на табло горел счет 2:1 в пользу новосибирцев, которые сенсационно проходят в полуфинал Восточной конференции. «Хотелось бы поблагодарить болельщиков и команду за сезон. Сегодня выиграл тот, кто больше хотел и больше умел. Мы не смогли взломать оборону соперника. В первом периоде была масса моментов, шайба каталась по ленточке, но вратарь «Сибири» был на высоте. Второй период мы провалили. В третьем уже был навал, но забили только один гол. Не хотелось так рано заканчивать сезон, но хоккей есть хоккей. Побеждает сильнейший», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

На вопрос журналистов, считает ли он, что легионеры «Автомобилиста» провалили эту серию плей-офф, наставник ответил: «Когда я пришел сюда работать, я сказал, что для меня не существуют местные и неместные игроки. Есть команда «Автомобилист», там все равны. Теплилась надежда, что парни заведутся и вытащат матч. Моменты были, и в атаках сходу, и позиционно, но не забили. Забивать голы надо, пока ты свежий. Команда соперника вязко играет, тратятся силы. Надо понимать, что это пятый матч за девять дней. Разбазарили моменты, а потом было все сложнее и сложнее».

Андрей Мартемьянов также отметил, что ставит себе неудовлетворительную оценку за сезон, так как поставленные руководством клуба задачи не были выполнены.

«Руководители, собственники будут решать, что дальше. Если будет сделан оргвывод, приму как должное. Нет результата – свободен», – резюмировал тренер «Автомобилиста».

Екатеринбург, Новосибирск, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Новосибирск. Другие новости 10.03.20

Прокуратура запросила 7 лет колонии для депутата ЕГД, обвиняемого в коррупции. / Депутаты ЕГД соберутся на внеочередное заседание из-за закона Путина. / Медики ведут наблюдение за 292 потенциальными носителями коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»