В мэрии передумали ремонтировать набережную Исети

Администрация Екатеринбурга передумала ремонтировать два участка набережной Исети. Речь идет об отрезках от улицы Папанина до Челюскинцев и от Челюскинцев до пешеходного моста через Ольховку.

Информацию об этом «Новому Дню» подтвердили в мэрии. Соответствующее письмо с просьбой исключить эти территории из проекта госпрограммы написал вице-мэр Александр Ковальчик в адрес вице-губернатора Сергея Швиндта. В «сером доме» просят, чтобы деньги, которые были предусмотрены на реконструкцию набережной – более 122 млн рублей, – все равно оставили Екатеринбургу, но передали их на ремонт парка XXII Партсъезда КПСС, который также числится в списке общественных пространств, которые должны благоустроить в 2020 году.

«В публичном доступе есть указ губернатора, в перечне было четыре объекта, включая две набережных – со стороны Папанина и реки Ольховки. Чтобы нам разместить торги по всем четырем объектам и дофинансировать Зеленую Рощу, необходимо было 894 млн и 236 млн еще. То есть миллиард. Нам предоставлено из областного бюджета на этот год 232 млн рублей. Вы сможете разместить торги при отсутствии 800 млн? Нет. К сожалению, ФЗ-44 не позволяет без полной обеспеченности размещать торги. Правительство области тоже не может только Екатеринбург финансировать. Поэтому было принято решение о переносе на следующий год. Эти объекты никуда не пропали», – сказала «Новому Дню» Благодаткова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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