Перезимовавшие на Среднем Урале птицы возвращаются обратно на север

Перезимовавшие на Среднем Урале птицы возвращаются на север. Как рассказали РИА «Новый День» в Институте экологии растений и животных УрО РАН, миграция птиц в нашем регионе продолжается круглый год. Однако в марте территорию области покидают перезимовавшие вороны – возвращаются обратно на северо-восток. Кроме того, здесь и южнее зимуют ястребы и другие хищники. Сейчас они также возвращаются в северные широты.

Между тем вскоре на Средний Урал из теплых краев начнут прилетать грачи, скворцы и жаворонки. По словам орнитолога, их стоит ожидать с первыми проталинами. Однако есть в Екатеринбурге и птицы, которые прибились к большому городу и зимовали непосредственно здесь. К ним относятся голуби, воробьи, утки, большие синицы и другие виды синиц.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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