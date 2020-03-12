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Четверг, 12 марта 2020, 07:00 мск

Новости Екатеринбург

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Перезимовавшие на Среднем Урале птицы возвращаются обратно на север

Перезимовавшие на Среднем Урале птицы возвращаются на север. Как рассказали РИА «Новый День» в Институте экологии растений и животных УрО РАН, миграция птиц в нашем регионе продолжается круглый год. Однако в марте территорию области покидают перезимовавшие вороны – возвращаются обратно на северо-восток. Кроме того, здесь и южнее зимуют ястребы и другие хищники. Сейчас они также возвращаются в северные широты.

Между тем вскоре на Средний Урал из теплых краев начнут прилетать грачи, скворцы и жаворонки. По словам орнитолога, их стоит ожидать с первыми проталинами. Однако есть в Екатеринбурге и птицы, которые прибились к большому городу и зимовали непосредственно здесь. К ним относятся голуби, воробьи, утки, большие синицы и другие виды синиц.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Урал вводит карантинные меры по коронавирусу. / «Афганцы» проведут в Екатеринбурге митинг в поддержку поправок в Конституцию. Читать дальше

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