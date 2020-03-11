Мэрия: в Екатеринбурге все газоны размещаются ниже бордюров (ФОТО)

Председатель комитета по благоустройству Екатеринбурга Тамара Благодаткова сегодня на пресс-конференции оценила качество газонов в городе. По ее мнению, они все размещаются ниже уровня борта, а грязь из них не выливается на дороги коричневыми потоками – ее выносят автомобилисты.

"[Автомобилисты] упорно заезжают на газоны, а потом все задают вопрос, что вы будете делать с газонами? Нам с собой что-то надо делать. Машина должна стоять на специально отведенном месте. С точки зрения создания газонов не надо изобретать велосипед. Все они размещаются на 2-5 см ниже уровня борта. Машины перемещают вынос грунта», – прокомментировала Благодаткова появление екатеринбургской грязи.

Отметим, на самом деле, автомобилисты, паркующиеся на газонах, добавляют грязи городу, в том числе и те, кто встает на газон зимой, – под снегом в таком случае не прорастает трава и верхний слой почвы разрушается, стекая на дорогу потоками грязи.

Однако далеко не всегда газоны в городе находятся ниже уровня борта. Корреспондент «Нового Дня» решил проверить слова Благодатковой и прогулялся по центру города, найдя и примеры такого «благоустройства», и гряземесов на улицах Добролюбова, Малышева, 8 Марта, Горького, Урицкого, Антона Валека, проспекте Ленина и даже на Октябрьской площади.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева, Семен Саливанук

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