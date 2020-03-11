Минздрав назначил проверку после смерти новорожденного ребенка екатеринбургской бизнесвумен

Известный екатеринбургский дизайнер Марина Голомаздина поделилась в соцсетях личной трагедией. Основательница бренда одежды 12Storeez потеряла сына спустя несколько часов после родов.

«Моя беременность проходила без каких-либо патологий и отклонений. Роды проходили хорошо, врачи хотели, чтобы я рожала сама, на 11-м часу процесса что-то пошло не так, и мне сделали кесарево сечение. Наш сыночек был с нами всего 16 часов, его сердце остановилось. Мы не знаем причин смерти, вскрытие было сегодня, но результаты будут в течение месяца», – рассказала 33-летняя екатеринбурженка в Instagram и попросила подписчиков не беспокоить ее семью в тяжелое время.

В пресс-службе свердловского минздрава «Новому Дню» сообщили, что назначена проверка по факту смерти новорожденного ребенка. По данным источника издания Ura.ru, Марина Голомаздина рожала в роддоме клиники УГМК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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