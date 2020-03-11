Екатеринбуржец с двумя высшими образованиями убил брата, чтобы не копать огород

В Чкаловском районе закончено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего екатеринбуржца, который обвиняется в убийстве старшего брата.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в сентябре 2019 года. Нетрезвый обвиняемый поссорился со своим старшим братом 1977 г.р. Причиной конфликта стало то, что младший брат не желал работать в саду и участвовать в благоустройстве дома, доставшегося им от родителей. Сначала обвиняемый утверждал, что отбивался от брата ножом в целях самообороны, так как тот напал на него со сковородой. Но при следственном эксперименте было доказано, что младший брат мог свободно покинуть помещение кухни и избежать конфликта.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что задержанный имеет два высших образования и работал до трагедии главным инженером в фирме по оказанию населению интернет-услуг. Осознав, что он убил родного брата, обвиняемый пытался скрыться через соседские огороды, но сыщики уголовного розыска не дали ему уйти. «Что характерно, обвиняемый, когда был пойман, хоть и дал признательные показания, но о случившемся не сожалеет. Вероятно, настолько сильна была обида на брата», – сообщил Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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