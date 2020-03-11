Искусственный интеллект присмотрит за безопасностью людей на ТЭЦ

Энергетики привлекают искусственный интеллект к обеспечению безопасности и охраны труда на производстве. «Академическая» ТЭЦ в Екатеринбурге выбрана для реализации корпоративного проекта компании «Т Плюс» по установке системы видеонаблюдения с функциями аналитики.

В производственных помещениях и на территории станции специалисты установят 60 камер видеонаблюдения разных типов: стационарные, купольные, мобильные видеокомплексы. Все они оснащены модулями для анализа работы персонала по определенным параметрам. В частности, обучаемая нейросеть сможет идентифицировать личность сотрудников в касках и спецодежде – как это предусмотрено нормами охраны труда. Технология использует методы «компьютерного зрения» для автоматизированного сбора данных на основании анализа потокового видео, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».

При обнаружении нарушений (отсутствие каски, некомплектность специальной одежды, выход за разрешенные границы и др.) модуль видеоаналитики подсветит «проблемные» места в кадре и отправит уведомление старшему смены (руководителю цеха) и специалистам по охране труда для устранения нарушений.

Екатеринбург, Елена Васильева

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