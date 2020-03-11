РМК подарила ветеранам Уральского добровольческого танкового корпуса новые автомобили (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге состоялось чествование ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса. Мероприятие прошло в честь 77-й годовщины со дня образования УДТК, в нем приняли участие представители Русской медной компании. По инициативе главы РМК Игоря Алтушкина ветеранам были вручены машины.

Напомним, указ о создании УДТК был подписан 11 марта 1943 года, а сформирован корпус был на добровольные пожертвования жителей Свердловской, Челябинской и Молотовской (ныне Пермский край) областей.

Ветеранам вручили автомобили

«Танковый корпус по своей сути и истории – это удивительное событие даже для ветеранов Великой Отечественной войны. Они настолько здорово воевали и настолько героически, что их ставили в пример другим подразделениям неоднократно. Буквально через три месяца 30-й танковый корпус, которым они были изначально, был переименован в гвардейский. Для нашей земли этот танковый корпус – это выдающийся подвиг, часть нашей истории», – отметил вице-президент по общим вопросам Русской медной компании Дмитрий Сабуров.

Провели торжественную церемонию РМК совместно с мотоклубом «Черные ножи», который был создан в честь мотоциклистов-разведчиков УДТК. На площадь Обороны пришли четыре ветерана Уральского добровольческого танкового корпуса: Серафима Михайловна Селянина – санинструктор, Дмитрий Архипович Ильиных – механик-водитель танка, младший сержант, Виктор Иосифович Канцевич – командир отделения, сержант, Петр Филиппович Ушаков – автоматчик, танковый десант.

Для ветеранов выступили военный оркестр ЦВО и воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища. Главным событием стала передача ключей ветеранам от новых автомобилей «Шевроле Нива», приобретенных на деньги РМК по личной инициативе Игоря Алтушкина. «Сегодня клуб «Черные ножи» совместно с Русской медной компанией дарит ветеранам автомобили «Нива», чтобы выразить свою благодарность за то, что они сделали для нашей области и страны. Мы посчитали, что это будет наиболее правильным и приятным подарком для ветеранов, чтобы им было комфортно передвигаться», – рассказал председатель совета мотоклуба «Черные ножи» Владислав Казначенко.

Екатеринбург, служба информации

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