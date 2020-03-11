«Уральские авиалинии» снизили цены на билеты в Европу и Израиль из аэропорта Жуковский

Сложная ситуация с коронавирусом вынуждает авиакомпании искать новые способы привлечения пассажиров. «Уральские авиалинии» объявили долгосрочную акцию по снижению цен на заграничные перелеты из подмосковного аэропорта Жуковский. Низкие тарифы на авиабилеты будут действовать вплоть до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, стоимость перелета в Европу из Жуковского составит от 1 970 рублей (24 евро) в одну сторону – это цена с учетом всех сборов, но она может меняться в зависимости от курса валюты. Акция действует на рейсы в Амстердам, Будапешт, Прагу, Рим, Милан, а также в Тель-Авив и Алматы. Количество мест на этих направлениях ограничено, предупредили в авиакомпании.

Москва, Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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