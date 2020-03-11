«Порнофильмы» отказались отменять концерт из-за жалоб в прокуратуру

На Урале обсуждают скандал с отменой концерта панк-группы «Порнофильмы» – после прокурорский проверки такое произошло в Челябинске. В Екатеринбурге концерт должен состояться 12 марта в клубе «Свобода». Жалоба в прокуратуру уже поступила.

Организаторы концерта группы «Порнофильмы» в Екатеринбурге не планируют отменять концерт группы. Он, как и предполагалось, должен состояться 12 марта в клубе «Свобода». Как рассказал «Новому Дню» представитель Refrain Concert Евгений Никатов, они не получали писем, уведомлений и прочего ни от прокуратуры, ни от общественников. Сами музыканты также не планируют отменять концерт. «Я лично никаких жалоб не видел и ко мне никто не обращался, поэтому я комментировать эти претензии не могу. В Екатеринбурге у нас уже был концерт 9-го числа, но из-за того, что был солд-аут за две недели, мы решили добавить дополнительный концерт. Он будет 12-го числа», – цитирует директора и гитариста группы Александра Русакова издание «Подъём».

Отметим, в Екатеринбурге жалобу на музыкантов написал известный одиозными заявлениями президент «Уральского родительского комитета» Евгений Жабреев. «В текстах песен содержится нецензурная брань, информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям и т.д… Учитывая большой общественный резонанс, просим Вас поручить правоохранительным органам провести тщательную проверку по данному факту с целью выявления нарушений законодательства РФ и привлечения виновных лиц к ответственности», – говорится в обращении комитета на имя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой.

Светлана Кузнецова отказалась давать комментарии, посоветовав запросить их у ответственного лица, старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой. Марина Канатова вопрос выслушала, пообещала информацию уточнить, после чего перестала отвечать на телефонные звонки и сообщения.

Сегодня «Порнофильмы» должны выступить в Челябинске в клубе «Галактика развлечений», но за день до мероприятия представители заведения договор расторгли. Поводом послужила проверка прокуратуры, которая обнаружила в текстах песен музыкального коллектива отрицание семейных ценностей. «Тексты песен содержат нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям», – цитирует челябинских прокуроров 31tv.ru. Однако в соцсетях уже распространяется информация о том, что новую площадку музыканты все-таки нашли, до окончания рабочего дня надзорных органов ее широко рекламировать не будут, но купившим билеты рассылают письма с адресом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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