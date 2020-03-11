«Афганцы» проведут в Екатеринбурге митинг в поддержку поправок в Конституцию

Представители «Союза ветеранов Афганистана» подали в Министерство общественной безопасности Свердловской области заявку на проведение митинга в поддержку внесения поправок в Конституцию. Акцию предлагается провести в полдень 21 марта около мемориала «Черный тюльпан» на площади Советской Армии. Ожидается, что в мероприятии примут участие 300 человек.

Организаторами митинга значатся председатель городской общественной организации Михаил Горюнов, член общественной палаты Свердловской области Евгений Тетерин и еще ряд известных в Екатеринбурге «афганцев», сообщает издание «Вечерние ведомости». Участники патриотической акции также предложат утвердить в Конституции статус ветерана боевых действий.

Отметим, что ранее оппозиционеры подали в МОБ уведомление о проведении митинга против обнуления сроков президента и внесения поправок в основной закон страны. Активисты хотят провести акцию 22 марта и заявили сразу несколько площадок: площадь 1905 года, площадь Труда, площадь Обороны. Ответ от ведомства пока не пришел.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

«Порнофильмы» отказались отменять концерт из-за жалоб в прокуратуру. / Избиркомы не будут разъяснять избирателям суть поправок в Конституцию. / «Уральские авиалинии» снизили цены на билеты в Европу и Израиль из аэропорта Жуковский. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»