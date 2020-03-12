Аргентинскую епархию РПЦ возглавит иерарх из Алапаевска

Священный Синод Русской православной церкви принял решение назначить Митрополитом Аргентинским и Южноамериканским епископа Алапаевского и Ирбитского Леонида (Солдатова).

Как сообщается на официальном сайте Московской Патриархии, предыдущий митрополит Аргентинский Игнатий (Пологрудов) «почислен на покой», пребывать он теперь будет в Москве. Митрополит Игнатий родился в 1956 году.

Епископ Алапаевский и Ирбитский Леонид родился в 1984 году. По первому образованию – врач-хирург. В 2016 году закончил Екатеринбургскую духовную семинарию (заочно). С декабря 2018 года возглавлял Алапаевскую епархию.

Временное управление Алапаевской епархией поручено митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.

Москва, Алапаевск, Евгения Вирачева

Москва, Алапаевск. Другие новости 12.03.20

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