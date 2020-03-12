Заседание кабмина прошло за рекордные 13 минут

Еженедельное заседание областного правительства сегодня прошло в экспресс-режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заседание не только началось в 09:30 вместо традиционных 10:00, но и, лишившись главного пункта повестки – о реализации программы капремонта, в частности, программы по замене лифтов, прошло за рекордно малое время. Зато правительство рассмотрело проекты постановлений о представлении Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского к почетному званию «Город трудовой доблести». На следующей неделе пакет документов будет направлен в администрацию президента.

«Коллеги, я тороплюсь», – предупредил губернатор Евгений Куйвашев. Заседание завершилось за 13 минут.

По данным «Нового Дня», спешка связана с внеочередным заседанием заксобрания, которое начнется в 11 часов. Депутаты рассмотрят закон о поправках в Конституцию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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