Дума Екатеринбурга молниеносно приняла решение по закону Путина

Екатеринбургские депутаты за пять минут утвердили обращение о присвоении уральской столице звания «Город трудовой доблести». Документы были сразу направлены в правительство и заксобрание Свердловской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на внеочередное заседание городской думы пришли 27 из 36 депутатов. Они проголосовали за обращение в заксо без обсуждения. Как сообщил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, пакет документов, включающий обращения жителей и историческую справку, будет направлен в Москву в ближайшее время. «Это показывает, как муниципальные и государственные структуры работают в единой сцепке», – заявил глава города.

Напомним, федеральный закон о присвоении звания «Город трудовой доблести» вступил в силу 1 марта 2020 года. Инициативу внес президент России Владимир Путин, ее поддержали Госдума и Совет Федерации. Согласно закону, почетное звание присваивается городам, жители которых проявили массовый трудовой героизм в 1941-1945 годы и внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом президентского указа, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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