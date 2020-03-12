На Урале осудили сотрудника морга, укравшего золото покойницы

В Верхней Салде в колонию отправили 32-летнего сотрудника морга Павла Печагина. Он снял с умершей женщины золотые украшения и сдал в ломбард. Мужчину осудили по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Печагин совершил преступление 2 декабря 2019 года, он принимал труп и обратил внимание на золотые цепочку и подвеску 585 пробы, которые были на погибшей, но не были внесены в журнал поступающих умерших. Стоимость изделий оценили в 1,6 тысячи рублей. Мужчина убедился, что никто за ним не наблюдает и снял украшения, а позже сдал их в ломбард.

Свою вину он признал на суде в полном объеме. Верхнесалдинский районный суд отправил Печагина в колонию строгого режима на 10 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил. Ювелирные украшения умершей возвращены ее дочери.

Верхняя Салда, Елена Иванова

Верхняя Салда. Другие новости 12.03.20

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