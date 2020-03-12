Главного свердловского «яблочника» задержали за пикет против обнуления (ФОТО)

Председателя Свердловского регионального отделения партии «Яблоко» Сергея Хоренженко задержали во время проведения одиночного пикета. Полицейские посчитали, что он нарушает правила проведения акции.

«Яблочник» вышел к зданию заксобрания с плакатом «Нам не нужен просроченный президент». Как рассказал член федерального бюро «Яблока» Максим Петлин, к Хоренженко подошли полицейские и сообщили, что он нарушил правила одиночного пикета.

Фото со страницы Максима Петлина в фейсбуке

«У нас проходят пикеты в 47 городах России, везде у заксобрания, законодательных органов власти. В городах Сибири пикеты уже закончились. Это первое задержание, в остальных городах все спокойно! Ему сказали, что он нарушил правила пикетирования, потому что в соцсетях публиковал информацию о проведении пикета и якобы приглашал поддержать, а во-вторых, пикет проходил поблизости от другой акции», – прокомментировал Петлин.

Вторая акция – это массовый пикет НОДа около здания правительства области, в 50 метрах от заксо.

Накануне «яблочники» на самом деле объявили в соцсетях, что одиночный пикет пройдет с 10 часов у здания заксо, где депутаты рассматривают поправки в Конституцию. И сегодня утром активисты НОДа еще до появления оппозиционеров устроили свою акцию. По всем правилам она должна быть согласована, но в министерстве общественной безопасности не отвечают на звонки журналистов, потому ситуацию прояснить не удалось. Однако массовые акции согласовываются заранее, в четко установленные законом сроки. А о рассмотрении поправок в Конституцию в заксобрании стало известно только накануне (сегодняшнее заседание – внеочередное). НОД, добавим, в последние дни регулярно проводит массовые акции с использованием плакатов и громкоговорителей в центре города, полицейские на них не присутствуют, хотя в МВД поступает информация обо всех согласованных акциях и на них обязательно присутствуют сотрудники полиции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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