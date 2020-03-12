Журналист Евгений Енин покинул пост в «Единой России»

Телеведущий Евгений Енин уволился из свердловского отделения «Единой России». Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«12 марта – последний день моей работы в качестве заместителя председателя регионального исполкома «Единой России». Начиналось это как эксперимент с планируемой продолжительностью в год, продолжалось ровно три, с марта по март. Мне было интересно посмотреть изнутри на то, как устроена власть, как все это работает, было интересно – справлюсь ли с принципиально новыми задачами. Ну, вот, посмотрел, справился», – написал журналист.

Причины отставки Енин объяснил тем, что ему стало трудно совмещать работу на телевидении и в партии: «Когда я начинал работу в исполкоме, я работал на «4 канале» с нагрузкой несравнимо меньшей, чем сейчас на ОТВ. Так что с одной стороны, все, что хотел, я сделал, с другой совмещать в «мирное» время это еще как-то можно, но, когда начнется новый выборный цикл, это будет уже слишком».

Напомним, Евгений Енин руководил отделом агитационно-пропагандистской работы «Единой России» с 2017 года. Кто заменит его в партии, пока не сообщается. Как пояснил «Новому Дню» пресс-секретарь СРО ЕР Максим Бестфатер, кандидаты на должность зампредседателя исполкома есть, но фамилии он не может назвать, пока вопрос обсуждается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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