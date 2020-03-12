Уралец осужден на три года колонии за истязание 10-летней падчерицы

В Серове вынесен приговор 44-летнему местному жителю, который признан виновным в истязании ребенка.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, в первой половине 2019 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, четыре раза избивал 10-летнюю дочь своей сожительницы. Мужчина бил девочку веником и ремнём. Под тяжестью улик подсудимый сознался в преступлении и пояснил, что виной всему – его пристрастие к алкоголю. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Серов, Елена Владимирова
Серов. Другие новости 12.03.20
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