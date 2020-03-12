В Екатеринбурге сегодня установлен рекорд по теплу

Температурный рекорд был сегодня установлен в Екатеринбурге. Как сообщает Центр ФОБОС, днем столбик термометра поднимался до 11 градусов по Цельсию. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня в Екатеринбурге составлял +7,2° и был установлен в 2016 году.

Впрочем, уже завтра температура воздуха начнет падать и вернется к нормальным для Урала мартовским показателям в 0-2 градуса тепла днем и минусовым показателям ночью.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.03.20

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