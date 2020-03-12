Из Екатеринбурга в Курган пустят «Ласточку»

С 1 апреля между Екатеринбургом и Курганом будут курсировать «Ласточки». Время поездки будет примерно таким же, как и на обычном поезде.

Как сообщили в СвЖД, на первом этапе расписание «Ласточки» будет таким же, как у поезда № 851/852, который сейчас ходит на данном направлении. Отправление из Кургана ежедневно в 06:45, прибытие в Екатеринбург в 12:07. Время в пути составит 5 часов 22 минуты. В обратном направлении из Екатеринбурга поезд отправится в 18:50 и прибудет в Курган в 23:48 (менее 5 часов в пути). Поезд будет останавливаться на станциях Кособродск, Каргаполье, Шадринск, Далматово, Катайск, Колчедан, Каменск-Уральский, Кольцово, Шарташ и на остановочном пункте 352 км.

Добавим, на «Ласточках» из Екатеринбурга можно добраться в Тюмень и Пермь, в пределах Свердловской области они курсируют в Кушву и Серов через Нижний Тагил, в Кузино и Шалю через Первоуральск в Каменск-Уральский. Планируется, что «Ласточка» будет ездить в Красноуфимск – на сайте СПК сейчас проходит голосование.

Екатеринбург, Елена Иванова

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