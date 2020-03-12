В Екатеринбурге врачи достали из гортани ребенка батарейку – все думали, что у него ОРВИ

Доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ Ксения Карташова рассказала о необычном случае в практике екатеринбургских ЛОР-врачей. Говоря о диагностике острых респираторно-вирусных инфекций, она напомнила, что кашель может появляться не только из-за ОРВИ, но и из-за попадания инородных тел в ЛОР-органы.

«Самое страшное за последнее время – батарейку мы вытащили из синуса гортани. Ребенок два дня кашлял, педиатр поставил диагноз «респираторно-вирусная инфекция», назначил лечение, все хорошо. Когда голос пропал у ребенка, появилась высоченная температура, его увезли в «девятку» (детская городская больница № 9), сделали рентген – в синусе лежит батарейка. Убрали, конечно, но тяжеленный ожог гортани, это все под реконструктивную операцию 100%. Поэтому не забывайте, что кашель у младшего возраста – это может быть признак инородного тела в том числе», – посоветовала она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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