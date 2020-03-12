Уральские отоларингологи рассказали о возросшем потоке больных сифилисом

Доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ Ксения Карташова рассказала о том, что уральские врачи ЛОР-специализации отмечают увеличение потока пациентов с сифилисом. Они приходят на прием к отоларингологам с жалобами на боль в горле. «К сожалению, ЛОР-врачи в последнее время очень часто встречают сифилис. И шанкр амигдалит (ангиноподобный шанкр на миндалинах, одно из проявлений болезни, – прим. ред.) как-то опять стал актуален. Стали листать руководства – есть такие пациенты, к сожалению, это очень печально», – заметила Карташова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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