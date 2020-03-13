Продавцы тепла рассказали, почему не сделают перерасчет за теплую зиму

Минувшая зима в России стала рекордно теплой, в том числе и в Екатеринбурге. Однако это не означает, что горожане могут рассчитывать на перерасчет платы за отопление. Более того, продавцы тепла объяснили, что некоторые жители Екатеринбурга потребили больше, чем прошлой зимой, а потому и заплатят больше.

«Жители многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, не могут рассчитывать на перерасчет, так как оплачивают фактический объем тепловой энергии, который потребил их дом. Домам без общедомовых приборов учета размер платы за тепло выставляется по нормативу. В действующем законодательстве не предусмотрен механизм корректировки платы за отопление для таких многоквартирных домов», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе «Энергосбыт Плюс».

По словам представителей компании, объем тепла, который потребляет здание, зависит от нескольких факторов. «При более высоких температурах наружного воздуха ресурсоснабжающая компания снижает температуру теплоносителя, и логично было бы предположить, что и количество потребленного тепла должно снижаться. Но на деле это не всегда так, потому что объем зависит и от того, насколько качественно управляющие компании подготовили дом к осенне-зимнему периоду: установили сужающие устройства, провели теплоизоляцию трубопроводов, промывку и опрессовку внутридомовых сетей отопления», – подчеркнули там.

Например, многоквартирник по улице ХХII Партсъезда, 5а, потребил в январе этого года на 22% больше тепла, чем в январе 2019-го. Жители этого дома заплатят за отопление больше, чем в прошлом году. А вот жители дома № 24 на улице Индустрии сэкономят – дом, по данным «Энергосбыт Плюса», потребил на 15% меньше тепла, чем в прошлом году.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ предложило энергетикам сделать перерасчет стоимости отопления в ряде регионов России из-за аномально теплой зимы. Идею поддержали депутаты Госдумы РФ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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