Мэрия Екатеринбурга отказалась переводить детсады на «семейный» график работы

Администрация Екатеринбурга не собирается продлевать работу муниципальных детских садов. Дополнительные полтора часа пребывания детей обойдутся городскому бюджету более чем в миллиард рублей в год, считают чиновники. Сейчас это время оплачивают сами родители – например, в одном из детсадов лишний час, который ребенок проводит в группе вечером, обходится маме в 100 рублей.

Запрос в мэрию с просьбой рассмотреть возможность изменения графика работы детсадов направил депутат Госдумы Андрей Альшевских. Ответ чиновников он опубликовал на своей странице в фейсбуке. В документе сообщается, что 98,5% детских дошкольных учреждений в Екатеринбурге работают в режиме полного дня – с 7:30 до 18:00. По просьбам родителей в 112 детсадах организованы платные вечерние группы, где детей можно оставить до 19:00. В отдельных ДОУ могут принимать детей с семи часов утра – но также за отдельную плату. Другие варианты администрация Екатеринбурга не рассматривает, так как это требует дополнительных расходов из бюджета.

«В организациях и на предприятиях города Екатеринбурга для работников установлен разный режим работы. Унифицировать «семейный график» для ДОО как режим работы с 7:00 до 19:00 не считаем целесообразным», – говорится в документе за подписью вице-мэра Екатеринбурга по соцполитике Дмитрия Баранова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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