На Урале ищут трезвое село

В Свердловской области проходит конкурс «Здоровое село – территория трезвости». Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, к участию заявились 58 сельских населенных пунктов. Всего же, по данным правительства Свердловской области, в регионе 1804 сельских населенных пункта. То есть на звание самого трезвого села претендуют чуть больше 3%.

«С каждым годом участников становится больше. Это значит, что увеличивается популярность конкурса, а вместе с этим и популярность ЗОЖ», – отметил куратор конкурса, специалист Свердловского областного центра медицинской профилактики Владислав Испавский. В прошлом году в конкурсе приняли участие 20 сел. Самым трезвым по выводам экспертов стало село Сладковское Слободо-Туринского района. трезвое село выбирали в несколько этапов. Чтобы получить очки, села проводили спортивные и культурно-массовые мероприятия и лекции по пропаганде трезвости.Победители конкурса получили денежные призы, которые должны быть потрачены на покупку спортинвентаря, – сообщал сайт облправительства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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