Цуканов: 70% свердловчан не довольны состоянием окружающей среды

В Челябинске началось расширенное окружное совещание по нацпроекту «Экология» под председательством полпреда президента России в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. В ходе своего выступления он отметил, что, по данным социологических опросов, 70% жителей Свердловской области недовольны состояние окружающей среды. Средний Урал традиционно занимает последние строчки в экологических рейтингах.

«В Свердловской области 1,5 тысячи промышленных предприятий и 170 мест складирования промышленных отходов. Общая площадь нарушенных земель – более 27 тыс гектаров», – сказал полпред. Также Николай Цуканов указал на то, что в регионе по-прежнему напряженная ситуация с онколзаболеваемостью – 236 человек на 100 тысяч населения. Выше – только в Челябинской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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