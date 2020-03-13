В Екатеринбург летит министр спорта РФ Олег Матыцин

В Екатеринбург с рабочим визитом летит глава Министерства спорта России Олег Матыцин. Как сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики Свердловской области, с утра он прочитает лекцию студентам Уральского федерального университета. Встреча в вузе назначена на 11:30.

Затем Матыцин поедет в манеж Уральской футбольной академии. Там запланирована встреча со спортивной общественностью Свердловской области.

Отметим, что это первый визит Матыцина в Екатеринбург в должности министра спорта, ранее он возглавлял Международную федерацию студенческого спорта.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.03.20

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