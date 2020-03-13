В Екатеринбурге открыли первый центр бизнес-возможностей, где можно увидеть цифровые продукты в действии

«Мегафон» открыл в Екатеринбурге первый Центр бизнес-возможностей, где можно подписать документы в один клик с телефона, настроить умную рассылку, позвонить по транкинговой сети и увидеть в деле работу технологичных продуктов оператора.

Экосистема цифровых продуктов «Мегафона» насчитывает уже порядка 50 решений. Они востребованы компаниям разных сфер деятельности и масштабов. Теперь представители бизнеса и государственного сектора могут в одном месте увидеть и оценить их пользу.

«Мы создали пространство, где клиенты могут знакомиться с новейшими цифровыми проектами максимально комфортно и наглядно, – подчеркнула директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» на Урале Инна Смирнова. – В нашем Центре бизнес-возможностей представлена экосистема цифровых услуг, которые помогают бизнесу, производству и государственным клиентам более эффективно управлять своими процессами. Здесь также есть возможность проконсультироваться с экспертами компании и подобрать решения для конкретных задач бизнеса любого размера».

В Центре сделано удобное тематическое зонирование: есть пространства «Офис», «Производство», а также воссозданы условия мобильного доступа к рабочему месту и работы в городской среде – «Кафе» и «Аэропорт». В каждой локации представлены различные продукты, которые делают бизнес более эффективным.

Так, в локации «Офис» можно ознакомиться с технологиями Big Data для коммерческих организаций и региональных властей, с продуктами офисной кибербезопасности и принципами перевода инфраструктуры в облако, узнать, как умная телефония и мобильная реклама повышают эффективность бизнеса. В зоне «Производство» можно оценить транкинговую голосовую и видеосвязь, которые особенно ценны на опасном производстве, а также разобраться, как работает умное ЖКХ.

В локации «Аэропорт» легко удаленно сформировать договор с услугой «Цифровой юрист» и сразу подписать его с телефона мобильной электронной подписью. В зоне «Кафе» доступны «коробочные» решения: фемтосоты для усиления сигнала, онлайн-кассы для быстрых расчётов с покупателями, интеллектуальное видеонаблюдение и многое другое. «Цифровизация наступает. Интернет вещей уже повсюду, все мониторится и учитывается. Здорово, что перед покупкой любой продукт или услугу можно потрогать и проверить в работе, – поделился впечатлениями один из первых гостей нового Центра, представитель компании «Кнопка» Илья Коршунов. – Вот, например, понравилась мобильная электронная подпись. Думаю, что это очень удобное решение для бизнеса с распределённой командой».

Записаться на индивидуальную встречу, назначить воркшоп в Центре бизнес-возможностей можно у менеджеров корпоративного отдела «Мегафона» или через сайт. Демоплощадка находится в Екатеринбурге по адресу: улица Малышева, 122.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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