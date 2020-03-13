Жители Урала в два раза чаще, чем остальные россияне, умирают от онкологии – всему виной экологические проблемы

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов рассказал, что в регионах УрФО сохраняется неблагоприятная экологическая ситуация, что напрямую влияет на здоровье жителей. «Более 50% опрошенных указывают на негативную обстановку в месте проживания, в Свердловской и Челябинской областях этот показатель еще выше – 70%. По информации Роспотребнадзора, экологические риски с загрязнением окружающей среды обуславливают 40% заболеваемости населения, проживающего в таких территориях», – сказал полпред на окружном совещании по экологии.

Он рассказал, что в УрФО продолжает расти смертность от злокачественных опухолей. Показатель этот составляет 1,3%, тогда как средний по России 0,7%. «Стабильно высокий показатель смертности от онкологии в Курганской области – 258 человек на 100 тысяч населения, в Свердловской области – 236 на 100 тысяч, в Челябинской – 250 на 100 тысяч», – рассказал Цуканов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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