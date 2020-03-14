В Роспотребнадзоре назвали фейком информацию о шести случаях коронавируса на Урале

В областном управлении Роспотребнадзора категорически опровергли информацию о том, что якобы в Свердловской области выявлено сразу шесть случаев коронавируса нового типа.

Там назвали информацию фейком. Аналогичным образом сообщение прокомментировали в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Ранее в свердловском телеграм-канале Zorro появилась информация о шести приехавших в Богданович спортсменах, которые были на соревнованиях в Италии и, якобы, подхвативших там Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.20

Девушку с температурой 40 С госпитализировали спустя две недели – родные опасаются, что это коронавирус. / В Кольцово приземлился якобы заминированный самолет. / Жители Урала в два раза чаще, чем остальные россияне, умирают от онкологии – всему виной экологические проблемы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»