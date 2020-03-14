Уральцы начали делать запасы на случай коронавируса

В магазинах Екатеринбурга увеличился спрос на продукты питания. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», увеличился трафик в торговых центрах, где можно купить товары мелким и крупным оптом. В частности, в сети ТЦ «Метро» сегодня днём можно было наблюдать посещаемость, сравнимую с с предновогодними днями. Особенным спросом пользовались крупы, макароны, масло подсолнечное, консервы, алкогольная продукция, мука. Некоторые полки в магазине «Метро» на улице Металлургов, в частности, опустели к 13.00.

Сотрудники торговой точки в неофициальных беседах подтверждают повышенный спрос. Говорят, покупатели переживают из-за коронавируса, что начнётся тотальный карантин, как в Италии. Кроме того, активно покупаются иностранные товары – ходят слухи, что из-за закрытия границ многие позиции перестанут привозить в Россию.

Отметим, что на сегодняшний день в Екатеринбурге и Свердловской области нет ни одного подтверждённого случая коронавируса. Всего из в России по последним данным – 45.

Во избежание распространения Covid-19 в Свердловской области действует запрет на мероприятия с участием более 5000 человек.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.20

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