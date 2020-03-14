Куйвашев пообещал заняться парковкой у «Луча» – спортсмены пожаловались, что ее отняли у них

Сегодня спортсмены, представляющие спорткомплекс «Луч», пожаловались главе минспорта РФ Олегу Матыцину на то, что неизвестные отняли у них парковку. Как передает корреспондент «Нового Дня», директор «Луча» Рафаил Карманов, рассказал, что шлагбаум и будка с охраной появились сразу после «Рождественских стартов».

Раньше парковка была бесплатной для посетителей спорткомплекса, спортсменов, а теперь стала платной. Кто собирает деньги, по его словам, неизвестно, однако он предположил, что эти люди как-то связаны с застройщиком Clever Park и новым руководством ЦПКиО.

Олег Матыцин попросил разобраться в ситуации местные власти. «С парковкой вопрос решу», – сказал губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.20

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