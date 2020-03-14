«Урал» проиграл «Зениту» со счетом 7-1

«Урал» уступил ФК «Зенит» со счетом 7:1 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена».

Питерцы открыли счет уже на девятой минуте. Гол забил Сердар Азмун. Уже спустя три минуты преимущество удвоил Артем Дзюба после прострела от Ярослава Ракицкого, сообщает ТАСС.

На 15-й минуте дубль оформил Азмун. На 28-й счет своим голам за «Зенит» открыл дорогостоящий новичок хозяев поля Малком.

Во втором тайме питерцы продолжили забивать. Азмун оформил хет-трик. На 66-й минуте «Урал» реализовал пенальти. Это был Андрей Панюков.

А напоследок забивали Себастьян Дриусси и Артем Дзюба, оформивший дубль. Дзюба вышел в лидеры бомбардирской гонки, на его счету 13 голов, сообщает BFM.RU.

Екатеринбург, Елена Васильева

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